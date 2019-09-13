Підготовка до святкування Дня міста

Відсьогодні і до ранку неділі закрили для руху Заводську Набережну від кар’єру до Кайдацького мосту. Більшість вулиць перекриють у суботу: вже з шостої ранку для машин буде недоступна Воскресенська, проспект Яворницького та Січеславська Набережна. Після чотирнадцятої години режим перекриття трохи зміниться, але триватиме до пізньої ночі. Також по-іншому рухатиметься громадський транспорт, що прямує через центр. А тролейбуси номер один, два і дванадцять у суботу взагалі не курсуватимуть. Детальну інформацію можна знайти на сайті міськради. Очікується, що у розваги на День міста відвідають до ста тисяч городян. Порядок забезпечуватимуть понад півтисячі правоохоронців.

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