Mіські новини Сексуальним танцем – по нагальних проблемах 13.09.2019 18:25 У Нікополі шість дівчат переодяглись у форму комунальників та виконали відвертий тверк на дорозі з величезними ямами. Таким нестандартним методом спробували звернути увагу влади на стан міських автошляхів. Відео одразу набуло популярності у мережі. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/09/jops.mp4 Tags: дороги, Нікополь, новини області Продовжити читання Уперед Розбита спортивна зала, запліснявілі роздягальні та ОДИН туалет на більш ніж сто учнівНазад Підготовка до святкування Дня міста Інші новини Mіські новини У Дніпропетровської обласної державної адміністрації – новий голова 13.09.2019 18:40 Mіські новини Теплі, затишні та сучасні 13.09.2019 18:38 Mіські новини Вони штовхаються та б’ються, виламують двері, ба навіть – трощать вітрини 13.09.2019 18:36 Mіські новини «Дніпро. На хвилях часу» 13.09.2019 18:29 Mіські новини Підготовка до святкування Дня міста 13.09.2019 18:27 Mіські новини Розбита спортивна зала, запліснявілі роздягальні та ОДИН туалет на більш ніж сто учнів 12.09.2019 19:14