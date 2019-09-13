Сексуальним танцем – по нагальних проблемах

13.09.2019 18:25

У Нікополі шість дівчат переодяглись у форму комунальників та виконали відвертий тверк на дорозі з величезними ямами. Таким нестандартним методом спробували звернути увагу влади на стан міських автошляхів. Відео одразу набуло популярності у мережі.

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