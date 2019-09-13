Сексуальним танцем – по нагальних проблемах

У Нікополі шість дівчат переодяглись у форму комунальників та виконали відвертий тверк на дорозі з величезними ямами. Таким нестандартним методом спробували звернути увагу влади на стан міських автошляхів. Відео одразу набуло популярності у мережі.

Продовжити читання