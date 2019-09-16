Представив нового губернатора і проінспектував Новий міст

З цього розпочався візит до Дніпра президента України Володимира Зеленського на День міста. Що відомо про наймолодшого за всі часи очільника Дніпропетровської області і коли нарешті завершиться епопея з центральною переправою Дніпра – розкажуть наші кореспонденти.До Дніпра Володимир Зеленський прилетів о пів на дванадцяту дня. Разом з нардепами від нашого регіону. А також з новим губернатором Дніпропетровщини Олександром Бондаренком. Представив його одразу в аеропорту.

Олександру Бондаренку тридцять три роки. Він наймолодший серед усіх губернаторів Дніпропетровщини. Відомо, що Бондаренко – бізнесмен. Родом із Харкова, вищу освіту здобував у Києво-Могилянській академії і до призначення на посаду голови Дніпропетровської області, мешкав у столиці.

Призначили Олександра Бондаренка з випробувальним терміном. Проявити себе губернатор має за три місяці.

Привітали губернатора – і одразу до наступного питання.

Перевіряти Новий міст Володимир Зеленський поїхав разом з нардепами та міським головою Дніпра Борисом Філатовим. На тролейбусі.

Тролейбус з високопосадовцями проїхав по Новому мосту й зупинився на житломасиві Сонячний. Тут і відбулася розмова, на яку чекали всі – про ремонт центральної переправи. Голова держави визнав, що її відкрили вчасно. Та, каже, залишається питання якості проведеного ремонту.

Президент послухав експертів, у тому числі й представників Служби безпеки України, які розповіли про підозру у розкраданні бюджетних коштів на ремонті переправи. Володимир Зеленський пообіцяв в усьому розібратися, а ситуацію з правоохоронцями – взяти під свій контроль. Та визнав можливий тиск на мера Дніпра Бориса Філатова.

Незабаром до Дніпра має завітати столична комісія, що і допоможе Президенту розібратися в ситуації. Нагадаємо, капітальний ремонт Нового Мосту розпочався навесні дві тисячі сімнадцятого і закінчився тільки цього вересня. Вартість робіт – близько чотирьохсот мільйонів гривень. Наприкінці минулого тижня прокуратура оголосила підозру в розкраданні бюджетних коштів окремим посадовцям міськради та генпідряднику. Мова йде про двадцять дев’ять з половиною мільйонів гривень.