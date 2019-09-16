Довжелезна карнавальна хода, чемпіонат зі стронгмену та екстремальне авіашоу

Цими вихідними Дніпро яскраво відзначив свою 243-ю річницю. Понад сто тисяч дніпрян заполонили вулиці рідного міста та гучно відзначили його день народження.

Танці, пісні, яскраві костюми та прикрашені платформи. Вже вдруге на день міста проходить карнавал “I love Dnipro”. Цьогоріч він зібрав аж десять тисяч учасників! Серед них – акробати, спортсмени, танцюристи, музики.

Знайшлося місце навіть містичним істотам.

Були і представники нацменшин – німці, шотландці, азербайджанці. Завітали на карнавал навіть індіанці. Зі своїми незвичними побажаннями.

А от на Фестивальному причалі відбувся грандіозний чемпіонат України зі стронгмену. Головним суддею на ньому був Василь Вірастюк – найвідоміший силач країни.

Завітав на чемпіонат і Президент України Володимир Зеленський. Після гімну та промови він і відкрив змагання.

У ролі стронгмена спробував себе і Гарант та підняв трьохсоткілограмову конструкцію. Щоправда, не один, а разом з очільником міста та депутатами.

А потім на арену вийшли справжні велетні.

Серед них – і Роман. Чоловік приїхав на чемпіонат з Кривого Рогу. Зізнається: стати справжнім стронгменом можна в будь-яких умовах, навіть якщо нема де тренуватися.

Звання чемпіона виборювали з десяток атлетів.

А от рятувальники показали себе з нового боку. “Обличчя сто один” – таку виставку величезних світлин із напівоголеними торсами та у робочій формі вони влаштували поблизу цирку. Усе, аби показати мужність та красу чоловіків, які щодня ризикують життям та захищають мешканців Дніпра. Микола, один із героїв фотовиставки, своєю фотографією пишається.

А от на Набережній у цей час на повну торгували різноманітними смаколиками.

І поки одні смакували, інші поблизу цирку розбивали тарілки. Організатори кажуть: понад п’ять тисяч тарілок розлетілися вдрузки, аби дніпряни відпустили усі негативні емоції та насолоджувалися святом. Містяни ж писали на тарілках побажання.

На день міста знайшлося місце і для весілля!

Чимало було у місті і танців. Так, на Європейській площі зібралися поціновувачі сучасних драйвових танців – хіп-хоп, брейку та багатьох інших.

А на площі Героїв Майдану студенти університету третього віку влаштували справжній патріотичний флешмоб. Декілька сотень дніпрян різного віку утворили величезний щит і логотип Дніпра – хвилю.

Оцінювало відчайдушних танцюристів почесне журі. У його складі – і народний артист України Григорій Чапкіс.

Численні піруети та фігури вищого пілотажу. Вже надвечір над Дніпром з’явилися літаки. Майстерність пілотів захопила сотні дніпрян, які зібралися на набережній. Але кульмінацією шоу став проліт під Новим мостом!

Святкували День міста довго та яскраво. І набажали рідному місту ….

Приєднуємось до привітань і ми.