Зелена зона замість пустирю

16.09.2019 16:47

Новий сквер “Прибережний” відкрився у Дніпрі минулої п’ятниці.
Безліч різноманітних дерев, зелені зони та сучасне освітлення. А розважали дніпрян музичний фонтан та лазерне шоу. Як усе було  дивіться.

Сучасні лави, безліч дерев, зелені газони. Новий “Прибережний” сквер минулої п’ятниці відкрився на житломасиві Перемога, як подарунок Дніпру до Дня міста. Раніше тут був пустир. Тепер же – і фонтани, і ліхтарики, і дитячий майданчик.

Зводити парк почали ще влітку. Його особливість – збережений вихід до річки. А от фонтанів одразу два. Один просто на тротуарі. Інший – стоїть окремо. На відкритті зібралося більше тисячі дніпрян. Чимало з них – мешканці житломасиву Перемога. Вони відзначають: тепер і у них є місце, де можна гарно провести вечір.

Та головна краса скверу відкривається для відвідувачів вже надвечір – коли вмикаються ліхтарі. Спочатку містян вразив музичний фонтан.

А потім – лазерне аудіовізуальне шоу, створене спеціально для Дніпра.

Відкрив сквер очільник міста Борис Філатов. Мер подякував будівельникам за швидку та якісну роботу.

Парк міські посадовці обіцяли розбудовувати й надалі. А усю набережну перетворити на яскраве місце відпочинку та дозвілля.

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