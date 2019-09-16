Зелена зона замість пустирю

Новий сквер “Прибережний” відкрився у Дніпрі минулої п’ятниці.

Безліч різноманітних дерев, зелені зони та сучасне освітлення. А розважали дніпрян музичний фонтан та лазерне шоу. Як усе було – дивіться.

Сучасні лави, безліч дерев, зелені газони. Новий “Прибережний” сквер минулої п’ятниці відкрився на житломасиві Перемога, як подарунок Дніпру до Дня міста. Раніше тут був пустир. Тепер же – і фонтани, і ліхтарики, і дитячий майданчик.

Зводити парк почали ще влітку. Його особливість – збережений вихід до річки. А от фонтанів одразу два. Один просто на тротуарі. Інший – стоїть окремо. На відкритті зібралося більше тисячі дніпрян. Чимало з них – мешканці житломасиву Перемога. Вони відзначають: тепер і у них є місце, де можна гарно провести вечір.

Та головна краса скверу відкривається для відвідувачів вже надвечір – коли вмикаються ліхтарі. Спочатку містян вразив музичний фонтан.

А потім – лазерне аудіовізуальне шоу, створене спеціально для Дніпра.

Відкрив сквер очільник міста Борис Філатов. Мер подякував будівельникам за швидку та якісну роботу.

Парк міські посадовці обіцяли розбудовувати й надалі. А усю набережну перетворити на яскраве місце відпочинку та дозвілля.