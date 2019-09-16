Провідні лікарі світу діляться досвідом з українськими колегами

У Дніпрі пройшла міжнародна конференція, присвячена хірургічному лікуванню захворювань молочної залози. На неї зібрались найкращі фахівці з пластичної, реконструктивної хірургії та онкології. Про унікальні ідеї та передовий міжнародний досвід – від “світил медицини” дивіться далі.

В Україні рак молочної залози на першому місці серед онкології у жінок. Щороку у Дніпропетровській області фіксують понад тисячу нових випадків. Ще 5-10 років тому молочну залозу лікарі видаляли. І для більшості жінок – це було серйозною психологічною травмою. Та зараз усе змінилось.

І це світова практика. Наприклад, одномоментна реконструкція грудей. Дві операції в одній. Видалення ураженої раком молочної залози та відновлення її зовнішнього вигляду.

“Будь-хто може зробити мастектомію, і одночасно провести реконструкцію. Зберігаючи шкіру грудей, зберігаючи весь комплекс молочних залоз, і пересадити шкіру з інших частин тіла. або просто відновити усе за допомогою імплантів напряму.”

Технології виробництва самих імплантів теж не стоять на місці. Змінюються й оболонки, і наповнювачі. Одна з новинок – надлегкі імпланти Бі-лійт. Усе завдяки спеціальним мікрочастинам, які додаються до наповнювача. Подібна технологія використовується у космічній сфері. Вага імплантів на 30 % менше аналогів. І це – одна з найголовніших переваг.

Нові напрямки в онкопластичній хірургії, передові ідеї та міжнародний досвід від медиків зі світовими іменами. Один з них – професор Хаум Масіа з Барселони. На форумі ділився досвідом світової медицини.

“Найновіша річ на сьогодні – поєднання технологій, щоб отримати якомога більше інформації про пацієнта до хірургічного втручання. Перше – це IСG, КТ ангіографія й МРТ. Поєднавши усі ці технології ми можемо отримати повну інформацію.”

Новітні ідеї та технології в онкопластиці та реконструктивній хірургії втілюються і в Україні. Тож, впевнені місцеві хірурги, за результатом не обов’язково їхати за кордон. Допомогти можуть і вітчизняні лікарі.

Конференція тривала два дні. Організатори обіцяють зробити її традиційною. Адже потреба такого обміну досвідом – надзвичайна.