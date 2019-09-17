Тотальна засуха! 

Другий тиждень без води залишаються мешканці двох військових містечок – Гвардійського та Черкаського. А це – майже десять тисяч людей! Тривале відключення у них трапляється не вперше. Утім цього разу ситуація буквально критична! Водогін аварійний, а його заміна коштує захмарних грошей – майже сто п’ятдесят мільйонів гривень! Під загрозою і опалювальний сезон! Як люди виживають та чи є хоч якийсь шанс зрештою втамувати спрагу – наша Валерія Бовша з’ясовувала.

Води в крані немає майже два тижні, розповідає Віктор – прапорщик на пенсії. У військовому містечку мешкає майже три десятиліття. Перебої з водопостачанням почалися кілька років тому, та, каже, звикнути до цього неможливо.

Чималих незручностей відсутність води завдає господині оселі – Любові.

Жінка каже: доводиться ходити до свердловини кілька разів на день.

Свердловину неподалік дому зробили власним коштом. На свій страх і ризик, бо земля належить Міністерству Оборони й без його дозволу тут не можна і кроку зробити. Вода тут тільки технічна, та люди і цьому раді.

Через постійні перебої водопостачання в селищі почалися проблеми і з каналізацією. Відходи просто вилазять з люків.

Ще гірша картина в підвалах будинків.

Аналогічна ситуація ледь не у кожному будинку. І не тільки в Гвардійському. В сусідньому Черкаському таке ж лихо.

У селищній раді кажуть: роблять все, що можуть, аби допомогти людям.

Води в селищах немає через відсутність коштів у водопостачальника – Новомосковського райводоканалу. Підприємство практично банкрут.

У Новомосковській райдержадміністрації пояснюють: щоб загасити борг перед електропостачальником необхідно понад тридцять мільйонів гривень, а щоб побудувати новий водопровід – більш як сто сорок ! Таких коштів немає ані в підприємства, ані в місцевому бюджеті.

За день трапляється до п’ятнадцяти поривів труби, каже очільник Новомосковського району. І показує приголомшливі відеозаписи. Ось так ремонтують трубопровід.

Численні звернення до Обласної адміністрації результатів не дали. Туди звернулися і ми, та посадовці від інтерв’ю відмовилися. Лише запевнили – зараз шукають рішення. І вже найближчими днями проводитимуть екстрену нараду за участі представників Новомосковського району, військових містечок та водопостачальника.

Також нам сказали, що це питання на особистому контролі новопризначеного очільника дніпропетровської обласної державної адміністрації. схоже, що для Олександра Бондаренка це стане першим серйозним випробуванням на посаді губернатора