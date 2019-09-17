Народили на День міста – отримали подарунки

У першому пологовому будинку вітали новоспечених мам. Головний презент – грошовий. Сертифікати на суму вісім тисяч гривень отримали молоді батьки. На що витрачатимуть гроші – наші журналісти вже знають.Яскравий настрій, білі хризантеми та грошовий подарунок. Такі презенти отримала сьогодні пані Ольга. Жінка народила сина просто у День народження Дніпра. На що витрачати отримані кошти – вже вирішила.

З самого ранку у пологовому будинку справжній ажіотаж. Охочих привітати новоспечених мам – чимало. Серед них і заступники міського голови. Вони і приготували головний подарунок – сертифікат на суму вісім тисяч гривень.

Гроші для породіль виділили із міського бюджету.Такі подарунки стали вже своєрідною традицією. Жінки, які народили малят на День міста, отримують їх вже протягом одинадцяти років.

На День міста у пологовому будинку не відпочивали. Усього цієї суботи народилися вісім малюків. Серед них п’ять дівчаток та три хлопчики.

Загалом же у Дніпрі на день міста народилось двадцять два малюки. Після виписки з пологового будинку свої подарунки отримають усі молоді батьки.