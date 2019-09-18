Музеям – інтерактивність!

Діджиталізація виставкових залів та нова комунікація з відвідувачами. Про все це сьогодні говорили В Історичному музеї імені Дмитра Яворницького та ділились досвідом із працівниками регіональних музеїв. І навіть наочно показали декілька своїх інтерактивних екскурсій. Як музейники крокують у ногу з часом – дивіться.

Аби наочно продемонструвати інтерактивність – учасникам семінару провели екскурсію “60 хвилин музики”. Її головна особливість – залучення музикантів.

“Особливістю цієї екскурсії є ще й те, що ми додали в певні зали таку невеличку міні-виставку, яка показує музичний інструмент, якому 5 тисяч років. ”

Мова йде про так звану флейту пана. Знахідка належить до епохи енеоліту. У 1968 році її знайшли археологи музею в одному курганів, де була похована жінка.

А на дискусії учасникам семінару розповіли про інші інтерактивні події. Співробітники музею кажуть – роблять акцент на залучення відвідувачів до процесу екскурсії

“Сьогодні основний продукт музею – це вже не така традиційна оглядова екскурсія, коли дітей приводять класом, і вони потім ніколи не повертаються в музей, бо він їм набрид ще під час першого відвідування. Ми відходимо від цього формату.”

Так, наприклад, музей співпрацює з авторами проєкту “Віртуальний геологічний музей”. Завдяки ньому можна наочно побачити корисні копалини.

Організатори кажуть, семінар – це чудова можливість для співробітників інших музеїв обмінятися досвідом та урізноманітнити свої екскурсії.