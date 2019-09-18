Грандіозний старт заради рекорду

Цими вихідними в Дніпрі вже вчетверте пройде АТБ Дніпро Марафон. На різноманітні дистанції вийдуть понад чотири з половиною тисячі бігунів різного віку – від одного року й аж до вісімдесяти двох! На найважчий забіг – марафон – наважились вийти більш як вісім сотень учасників. Це – рекорд для нашого міста. У зв’язку зі змаганнями, 22 вересня набережна Дніпра від Кайдацького мосту до проспекту Героїв на житломасиві Перемога буде перекрита. Організатори підкреслюють: бігову трасу у Дніпрі знають в усьому світі. А пробігти тут бажають спортсмени з понад десяти країн.

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