Mіські новини Його знову частково перекрили 19.09.2019 19:12 Сьогодні в центрі уваги закриття двох смуг на Новому мосту – з ініціативи поліції. На переправі моментально утворився величезний затор. Що там відбувалося? Наш Владислав Авдієнко вже знає – працювали там не лише слідчі, а й експерти-будівельники. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/09/most-3.mp4 Tags: Дніпро, Новий міст, поліція Продовжити читання Уперед Смердюча рідина заміть питної води Інші новини Mіські новини Смердюча рідина заміть питної води 19.09.2019 19:10 Mіські новини Оселились у покинутому автомобілі 19.09.2019 19:06 Mіські новини Навчання з небезпекою для життя 19.09.2019 19:01 Mіські новини Великі гроші! 19.09.2019 18:56 Mіські новини Етнофестиваль “Петриківський дивоцвіт” відбудеться вже цієї суботи 19.09.2019 18:54 Mіські новини Масштабна пожежа на Набережній Перемоги 18.09.2019 19:08