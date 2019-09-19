Його знову частково перекрили

19.09.2019 19:12

Сьогодні в центрі уваги закриття двох смуг на Новому мосту  з ініціативи поліції. На переправі моментально утворився величезний затор. Що там відбувалося? Наш Владислав Авдієнко вже знає  працювали там не лише слідчі, а й експерти-будівельники.

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