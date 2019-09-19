Смердюча рідина заміть питної води

Мешканці селища Солоне буквально за крок до спалаху кишкових інфекцій! Водою, яка течі з-під їхніх кранів, люди навіть бояться мити руки. Пити чи готувати на ній їжу – просто не можливо. Не справляються очисні системи – виправдовуються у місцевому водоканалі. А на модернізацію немає грошей. Що може загрожувати цілому району через небезпечну воду – Валерія Бовша з подробицями.

Місця продажу питної води – зараз найпопулярніші в Солоному. Сюди люди приїздять по кілька разів на день.

За день, каже продавець, до сотні покупців!

Тут купує воду і Вікторія. Дівчина працює в місцевому ломбарді. Показує рідину, якою збиралася мити підлогу.

Воду, що тече з-під крана, показує і Тетяна. Рідина хоч і прозора, та сморід від неї нестерпний!

Про те, щоб пити цю воду – й мова не йде! Готує жінка також на покупній. Бо кип’ятіння не допомагає.

А у великому, каже жінка, на поверхні з’являється темний наліт та навіть жирні плями! А те, що вода прозора – взагалі справжнє диво. Ось це відео днями зняли мешканці Солоного.

Попри проблеми з водою, всі освітні заклади продовжують працювати. ось це єдиний в районному центрі дитячий садочок. як тут виходять з ситуації – ходімо дізнаємось.

Нас запевнили, що пити з-під крана дітям не дають. Замовляють воду в бутлях. Та готують на кип’яченій, бо іншого виходу немає.

І найцікавіше – у садочку нещодавно відбирали проби води.

Проте у місцевому відділі освіти до таких результатів ставляться скептично. Вже шукають можливість встановити дев’яти-ступеневі системи очищення в дитячих закладах, як це зробили колеги з Вінниці.

У місцевому водоканалі про проблему знають. Та виправдовуються: зробити нічного не можуть. Бо грошей не вистачає.

Загалом на повну модернізацію очисних систем необхідно більш як двадцять п’ять мільйонів гривень!

У Держпродспоживслужбі кажуть: нещодавно отримали останні результати досліджень води з Солонянського району. І вони приголомшують! Неприємний запах і мутність – це лише верхівка айсбергу.

Наразі Держпродспоживслужба звернулася до Мінохорони здоров’я з проханням надати дозвіл на проведення позапланової перевірки Солонянського водоканалу. За її результати, підприємство можуть закрити. Тоді мешканці всього району взагалі залишаться без водопостачання. Доки не вирішиться питання з модернізацією систем очищення.