Металеві гривні замість крихт хлібу 

Такий перфоманс сьогодні могли спостерігати дніпряни на Європейській площі. Аж три тисячі гривень розкидала на бруківку авторка дивного мистецького акту. Чи зрозуміли його випадкові учасники і як відреагували – дивіться.

Просто посеред площі дівчина розкидає гроші жменями. А дехто з перехожих навіть кидається збирати монети. Таку дивну картину сьогодні по обіді можна було побачити на Європейській площі Дніпра.

Усе це провокативне дійство – перфоманс, який влаштувала дніпрянка Альона Загребельна. Назвала його “Голуби”.

Загалом на площі дівчини розкидала 9 кілограмів монет на загальну суму 3 тисячі гривень. Реагували дніпряни на її перфоманс по-різному.

Авторка ж каже, жодного соціального підтексту її перфоманс не має. Грішми просто намагалась долучити до мистецтва людей, які зазвичай його ігнорують у повсякденному житті.

Усі монети випадкові учасники перфомансу визбирали менш ніж за пів години. А от чи здогадались, що цей акт був саме мистецьким – питання.