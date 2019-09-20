Металеві гривні замість крихт хлібу 

20.09.2019 17:57

Такий перфоманс сьогодні могли спостерігати дніпряни на Європейській площі. Аж три тисячі гривень розкидала на бруківку авторка дивного мистецького акту. Чи зрозуміли його випадкові учасники і як відреагували  дивіться.

Просто посеред площі дівчина розкидає гроші жменями. А дехто з перехожих навіть кидається збирати монети. Таку дивну картину сьогодні по обіді можна було побачити на Європейській площі Дніпра.

Усе це провокативне дійство  перфоманс, який влаштувала дніпрянка Альона Загребельна. Назвала його “Голуби”.

Загалом на площі дівчини розкидала 9 кілограмів монет на загальну суму 3 тисячі гривень. Реагували дніпряни на її перфоманс по-різному.

Авторка ж каже, жодного соціального підтексту її перфоманс не має. Грішми просто намагалась долучити до мистецтва людей, які зазвичай його ігнорують у повсякденному житті.

Усі монети випадкові учасники перфомансу визбирали менш ніж за пів години. А от чи здогадались, що цей акт був саме мистецьким  питання.

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