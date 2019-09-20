В Апеляційному суді намагалися оскаржити запобіжний захід генерального підрядника реконструкції Нового мосту

Михайла Бекера за клопотанням прокуратури арештували тиждень тому через підозру у розкраданні більш як двадцяти дев’яти мільйонів гривень на реконструкції переправи. Утім, захист підозрюваного наголошує на повній непричетності клієнта до зловживань. Як пройшло судове засідання дивіться.

Підрядника ремонту Нового мосту Михайла Бекера на час слідства арештували на два місяці. До вчорашнього дня він знаходився в одній з лікарень Кривого рогу. Але був перевезений до СІЗО. Утім, на засідання його не доставили. Забезпечити відеотрансляцію апеляційний суд також не зміг.

Розглядати апеляцію без обвинуваченого неможливо – наполягали захисники Михайла Беккера. Оскільки суд першої інстанції не встиг навіть передати матеріали справи – засідання перенесли на понеділок. Та вже сьогодні захист Михайла Беккера заявив – прокуратура сфабрикувала матеріали кримінальної справи.

До того ж в захисників Михайла Беккера є суттєві сумніви в дотриманні правил відбору проб бетону для експертизи.

Чи дійсно прокуратура приховала від суду 111-ть сторінок експертизи бетону – з’ясувати поки не вдалося. Представник прокуратури чітко висловився – давати інтерв’ю 11-му каналу не буде. Тож чекаємо засідання суду у понеділок.