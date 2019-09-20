Навчити жити наново

У Дніпрі американський психотерапевт та бізнес-тренер Френк П’юселік провів низку занять для волонтерів та психологів, які працюють з учасниками АТО. В чому особливості війни на сході України та що кожен з нас може зробити, аби підтримати бійця. Нашим кореспондентам вдалося особисто поспілкуватися із всесвітньо відомим психологом.

Він починає свою розповідь із роздумів, чим насправді є людські відчуття. Відомий американський психолог, що сам пройшов війну у В’єтнамі вчить українських колег, як правильно допомагати воїнам АТО. Учасники уважно слухають, знімають виступ на телефон. Хоч захід здебільшого для психологів, серед учасників є й бійці АТО. Владислав пішов на фронт добровольцем 2014-го. За рік — отримав поранення, лікується й досі. Такі тренінги, каже, це не просто теорія, а й практичні поради, що допомагають в повсякденному житті.

Російсько-українську війну Френк П’юселік називає однією з найскладніших, що пам’ятає. 2014-го наші хлопці, без необхідного обладнання, зброї та техніки зіткнулися з професійною армією супротивника. Каже, збройні сили виявилися не готовими, як і психологи до величезної кількості постраждалих, що потребують реабілітації. Це щонайменше – півмільйона українців. Ось, що буває, коли учасники бойових дій не отримують необхідної допомоги. Київ, 18 вересня. Озброєний екс-атовець погрожує підірвати міст. Евакуйовані найближчі квартали, закрита ціла гілка метро. Правоохоронці проводять спецоперацію.

У Дніпрі команда Френка П’юселіка працює 5-тий день. Безкоштовні тренінги організували волонтери за підтримки Облдержадміністрації та Облради. Відомий психолог твердить, кожен військовий дуже потребує підтримки. Радить, якщо побачили на вулиці бійця, підійдіть та подякуйте йому, за те, що він робить. Також – в громадському транспорті, магазинах та установах – проявіть максимум поваги.