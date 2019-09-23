Новий скандал з перевізниками

Минулої суботи водій 35-го маршруту відмовився пускати до салону дівчину на інвалідному візку. Вона брала участь у марафоні і вже поверталася з матір’ю додому. Однак одразу сісти до автобуса їм не вдалося. На чиєму боці правда, та як взагалі їздять у маршрутках пасажири з особливими потребами – у сюжеті вікторії Будзинської.

Мати та донька йшли з марафону на кінцеву зупинку 35-го маршруту. Кажуть, завжди намагаються сідати на наступний автобус, де немає черги. Аби не заважати іншим, готові чекати зайвий час. Однак водій маршрутки відмовився їх впускати:

“Звісно образилася тому, що тобі хочеться бути на рівні з людьми іншими, у суспільстві хочеться бути, а тебе не пускають.”

Мати дівчини каже: водій аргументував відмову тим, що тоді не стояв на посадці. Та сідати до іншого автобусу разом з великою кількістю людей вони не хотіли через гіркий попередній досвід:

Розгнівана жінка каже: водіям потрібно бути більш толерантними до людей з інвалідністю. Їм з донькою справді важко кожного разу заходити до маршрутки. Диспетчер у свою чергу, наполягає – водій був правий.

Сам же водій телефоном коментує, що спокійно попросив жінку сісти до іншого автобусу.

У департаменті транспорту кажуть: постраждала сторона до них офіційно не зверталася. Щодо перевезення пасажирів з інвалідністю, позитивні зрушення є.

“Якщо брати по динаміці, то краще ніж було 3-4 роки назад. Тобто, містяни бачать, що у нас на 152-му вже з’являються автобуси великої місткості, низькопольні, на 78-му за останні два роки з’явилися автобуси великі. Потроху ми рухаємося у напрямку, щоб у нас всі автобуси були низькопольні, але на жаль не такими швидкими темпами.”

У випадках, коли водій відмовляється перевозити пасажира – скаржитися потрібно до Укртрансбезпеки. Саме їхні інспектори можуть вплинути на недобросовісних перевізників. Загалом аби уникнути подібних конфліктів – голова громадської організації людей з інвалідністю радить таке.

Саме так і робить більшість людей з інвалідністю, – каже жінка. Й перевізники завжди йдуть назустріч.