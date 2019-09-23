Апеляція по справі головного підрядника ремонту Нового мосту

23.09.2019 19:12

В Апеляційному суді сьогодні – чергова спроба розгляду справи Михайла Беккера. Але суд першої інстанції передав матеріали справи за годину до початку засідання. Тож розгляд перенесли на 24 вересня. Нагадаємо, 71-річний мостобудівник все ще знаходиться в одному зі слідчих ізоляторів Кривого Рогу. Адвокати Беккера просять прокуратуру надати усі документи по експертизі якості ремонту Нового мосту. Захист оскаржує запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та каже про порушення у справі. Наче, на той момент Беккер не мав статусу підозрюваного. Його підпису на повідомленні про підозру – немає.

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