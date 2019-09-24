Аварія за участі громадського транспорту та вантажівки

24.09.2019 18:58

Сьогодні зранку не поділили дорогу 146-а маршрутка та КрАЗ. На щастя, обійшлося без жертв, але 13 пасажирів мікроавтобусу шпиталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, обидва водії рухалися на зелене світло! Тож хто понесе відповідальність – з’ясовували наші кореспонденти.

Всіх постраждалих в аварії – тринадцять пасажирів сто сорок шостої маршрутки – одразу ж доправили в шістнадцяту лікарні Дніпра. П’ятьох відпустили лікуватися додому, всі інші проведуть в медзакладі щонайменше тиждень!

Дорожня пригода сталася о пів на дев’яту ранку на розі вулиці Динамо та Запорізького шосе. Маршрутка рухалася у бік торговельного центру “Дафі” зі сторони проспекту Хмельницького. А вантажівка повертала з Запорізького шосе на Зоряний бульвар. Там і сталося зіткнення.

Хто винен у ДТП наразі з’ясовує поліція. За попередньою інформацією, мікроавтобус їхав на зелене світло.

“Вантажівка теж рухалась на зелену стрілочку. Як сталася ДТП, саме механізм цієї пригоди, буде встановлений в рамках розслідування провадження і проведення відповідних експертиз.”

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею “Порушення правил безпеки дорожнього руху”. Винуватцям аварії загрожує до трьох років обмеження волі.

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