Майже три з половиною тони риби на рік

Стільки дістають з водойм області любителі цього виду відпочинку. Це статистика легальної риболовлі. А от браконьєрства стає все менше, стверджують в рибоохоронному патрулі. Зокрема, організованого – це коли порушники працюють цілими групами. Дуже допомагають їх виявляти свідомі мешканці, які телефонують на гарячу лінію. Її телефон ви зараз бачите на своїх екранах. В рибоохоронному патрулі наголошують, що рибалити слід в установлених місцях та не перевищувати добову норму вилову.

Продовжити читання