Майже три з половиною тони риби на рік

25.09.2019 18:48

Стільки дістають з водойм області любителі цього виду відпочинку. Це статистика легальної риболовлі. А от браконьєрства стає все менше, стверджують в рибоохоронному патрулі. Зокрема, організованого  це коли порушники працюють цілими групами. Дуже допомагають їх виявляти свідомі мешканці, які телефонують на гарячу лінію. Її телефон ви зараз бачите на своїх екранах. В рибоохоронному патрулі наголошують, що рибалити слід в установлених місцях та не перевищувати добову норму вилову.

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