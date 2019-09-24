Mіські новини Дійшли руки 24.09.2019 18:50 Влада міста взялася ремонтувати внутрішньоквартальні дороги, двори та тротуари. Наразі будівельна техніка працює в різних частинах міста. Де саме проходять ремонтні роботи – розкажемо далі у сюжеті. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/09/dorogi.mp4 Tags: Дніпро, дороги, ремонти Продовжити читання Уперед Нове культурне середовище з’явилось у ДніпріНазад Дрібні монети йдуть в історію Інші новини Mіські новини Стабільно важкий – так оцінюють стан дівчинки, що вчора зірвалась у шахту ліфта 25.09.2019 19:08 Mіські новини Бійка, хамство та навіть відверта лайка з трибуни 25.09.2019 19:03 Mіські новини 15 хвилин безкоштовної стоянки обіцяли автомобілістам Дніпра після введення нових правил паркування 25.09.2019 19:00 Mіські новини Вже через місяць у Дніпрі пройде грандіозне інженерне шоу – Interpipe TechFest 25.09.2019 18:55 Mіські новини Скандал навколо прапорів на Краснопільському кладовищі не вщухає 25.09.2019 18:51 Mіські новини Майже три з половиною тони риби на рік 25.09.2019 18:48