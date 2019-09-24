Дійшли руки

24.09.2019 18:50

Влада міста взялася ремонтувати внутрішньоквартальні дороги, двори та тротуари. Наразі будівельна техніка працює в різних частинах міста. Де саме проходять ремонтні роботи – розкажемо далі у сюжеті.

Tags: , ,

Інші новини

Стабільно важкий – так оцінюють стан дівчинки, що вчора зірвалась у шахту ліфта

25.09.2019 19:08

Бійка, хамство та навіть відверта лайка з трибуни

25.09.2019 19:03

15 хвилин безкоштовної стоянки обіцяли автомобілістам Дніпра після введення нових правил паркування

25.09.2019 19:00

Вже через місяць у Дніпрі пройде грандіозне інженерне шоу – Interpipe TechFest

25.09.2019 18:55

Скандал навколо прапорів на Краснопільському кладовищі не вщухає

25.09.2019 18:51

Майже три з половиною тони риби на рік

25.09.2019 18:48
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com