Дрібні монети йдуть в історію

З першого жовтня гроші номіналом один, два та п’ять копійок припиняють своє існування. Розрахуватися ними буде неможливо. Але викидати зарано. Адже до 2020-го року ці монети можна обміняти у відділеннях всіх українських банків. Двадцять п’ять копійок поки залишаються. Але ті, які потраплятимуть до банків назад не повертатимуться. Тож поступово їх ставатиме все менше. Виводитимуть з обігу і дрібні купюри. Мова йде про одну, дві, п’ять та десять гривень. Їх замінять на монети.

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