Зараз вона перебуває у реанімації. При свідомості, на сильних знеболювальних. Нагадаємо, нещасний випадок стався вчора вдень у багатоповерхівці на житломасиві Ломівський.Дівчину затисло дверима ліфту, і вона впала у шахту. Що сталося насправді? І хто винен – з’ясовують правоохоронці. Подробиці у наступному сюжеті.

Ось цей ліфт, де вчора і стався нещасний випадок. Відомо, що дівчина намагалася зайти до ліфта, як раз в той момент, коли двері зачинялись. Ліфт не зупинився, і поїхав угору. Дівчину затисло дверима, а потім вона просто впала у шахту ліфту. На місце прибули патрульні та рятувальники. Дівчину дістали та одразу передали медикам.

Постраждалу доправили до обласної дитячої лікарні. Одразу й прооперували. У дівчини – черепно-мозкова травма, перелами ребер та гомілки.

Що сталося насправді, поки не розуміють і ліфтовики, які обслуговують підйомник. Востаннє вони його перевіряли – два тижні тому. За цей час жодних нарікань на роботу ліфту не було.

Самі ж мешканці багатоповерхівку кажуть – підйомник специфічний. Аби двері не спрацьовували і не зачинялись, потрібно натискати спеціальну чорну кнопку. Постраждала цього, мабуть, просто не знала.

У справі розбираються правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження. Умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості

“Щодо винуватців цієї трагедії, поки зарано говорити.Тому що нам треба поспілкуватися і з самою дівчиною. На даний час такої можливості у нас не було – її вчора прооперували. Тільки коли ми з нею поспілкуємось, будем мати детальну картину того, що трапилось.”

Поки з’ясовуються усі обставини справи, підйомник у будинку відключили.