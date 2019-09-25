Бійка, хамство та навіть відверта лайка з трибуни

У такій атмосфері пройшла чергова сесія міської ради. Депутатам знадобилося більше години, щоб розібрати конфлікти та перейти до порядку денного. Що саме відбувалося на сесії та які питання розглянули – розкажемо у наступному сюжеті.

Сесія розпочалася з того, що депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих у зоні військових дій на Донбасі. Потім, за традицією, привітали оплесками іменинників. Серед них й – депутат Дмитро Хозін, який саме запізнився на початок. Як виявилося – не з власної вини. В чоловіка стався конфлікт з представниками Муніципальної варти. Їхні представники встановлюють потужний заслін на вході до зали й пускають депутатів, пресу та активістів лише після ретельної перевірки.

Відомо, що після сесії депутат Хозін написав заяву у поліцію. У цікавий спосіб відреагував на інцидент міський голова.

Також частина депутатів намагалася добитися від Бориса Філатова пояснень по кримінальних справах навколо ремонту Нового мосту. Відомо, що один з обвинувачених – голова департаменту благоустрою, 1й заступник мера Михайло Лисенко. Після відпустки чиновник не повернувся на роботу.

У свою чергу Борис Філатов запропонував депутатам дистанціюватися від перебігу слідства. Запевнив, що господарські питання у Дніпрі вирішуються вчасно. У тому числі – й підготовка міста до зими.

Щодо порядку денного, то депутати затвердили правила поводження з зеленими насадженнями. На ці документи дуже чекали активісти, що боролися з безконтрольною вирубкою дерев у місті.

Також сесія прийняла програму сприяння місцевому самоврядуванню.

Як і минулі рази сесія дозволила виставити на продаж кілька десятків об’єктів комунального майна. Та погодила роботу першої мобільної бригади соціально-психологічної допомоги.