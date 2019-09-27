Апеляційний суд сказав своє слово

Михайла Беккера, директора підрядної організації, що ремонтувала Новий міст, залишили під вартою. Але зменшили суму застави у двадцять разів. Сплативши її він може вийти із СІЗО. Нагадаємо, сімдесяти однорічного мостобудівника за клопотанням прокуратури арештували на два місяці. Його та ще шістьох осіб підозрюють у розкраданні більш як двадцяти мільйонів гривень на реконструкції переправи. Подробиці судового засідання – дивіться далі.

Михайло Беккер й досі знаходиться в одному з СІЗО Кривого Рогу. Тому у залі суду з ним тримають відеозв’язок. 71-річний мостобудівник відкидає усі звинувачення. Та заявляє – прокуратура буквально вибивала з нього зізнання.

“Я повинен сказати, підтвердити, що така спілка із семи злочинців була. І підтвердити це письмово”

Захист Михайла Беккера наполягає – їхній клієнт непричетний до зловживань. Тому адвокати просять скасувати попередню ухвалу про тримання під вартою та не обирати інший запобіжний захід. Адже підозра прокуратури – необґрунтована.

Прокуратура ж стоїть на своєму. І твердить – Михайло Беккер має поки залишатись за ґратами.

“Ми вважаємо, що рішення суду першої інстанції законне, обґрунтоване та вмотивоване. Суд при його винесенні вивчив всі докази та вислухав всі пояснення, які надавались. І прийняв рішення. Рішення, вважаю, повинно бути залишене в силі.”

Тож, вислухавши аргументи обох сторін, судді йдуть до нарадчої кімнати. І після нетривалого обговорення – оголошують рішення.

“Застосувати щодо підозрюваного Беккера М.Л. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 11 листопада 2019 року включно. Визначити розмір застави у вигляді 1 тисячі прожиткових мінімумів, що складає 2 мільйони 7 тисяч гривень.”

Суму застави зменшили у двадцять разів. Адже за рішенням суду першої інстанції вона становила 40 мільйонів. Чи готовий клієнт сплатити такі кошти – адвокати поки не коментують. Та кажуть – чекають ще й на оцінку Вищої ради Правосуддя. А також мають намір оскаржувати саму підозру Михайлу Беккеру.

Якщо Михайло Беккер внесе заставу та вийде із СІЗО, він повинен буде здати на зберігання закордонний паспорт. У чоловіка ж призначена операція в Ізраїлі на 16 жовтня. Та ось чи випустять його за кордон – залежить від дозволу слідчого та прокуратури.