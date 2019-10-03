Битва за аеропорт добігає кінця

У Дніпрі за 2,5 роки може з’явитися довгоочікуване нове летовище. Але не в Солоному. А прямісінько поряд з нинішнім. Принаймні про це сьогодні домовлялись губернатор Дніпропетровщини та харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Нові термінали та усю інфраструктуру візьме на себе приватний інвестор. Злітно-посадкову смугу – держава. Скільки це коштуватиме та як виглядатиме летовище – дивіться.

Будівництво нового аеровокзального комплексу візьме на себе відомий бізнесмен Олександр Ярославський. Той самий, який займався реконструкцією харківського летовища. У дніпровський аеропорт він готовий вкласти 70 мільйонів доларів. Каже, це буде абсолютно нове летовище. Мова йде про 40 гектарів землі поруч з нинішнім аеропортом.

Перед терміналом буде перон для стоянки 22 літаків. А вже перед ним – нова смуга у понад три тисячі метрів. Така довжина, пояснює інвестор, через погодні особливості регіону.

А ось злітно-посадкова смуга належатиме державі. Тож нею займатиметься інша компанія. Загальна вартість будівництва 3 мільярди гривень. На проєктування та початок робіт потрібно закласти 1 мільярд гривень.

І будівництво терміналів, і злітно-посадкової смуги проходитиме паралельно. Та під час будівництва старий аеропорт працюватиме.

Інвестор Олександр Ярославський каже, якщо держава виділить свою частину коштів, до робіт можна приступати вже на початку весни. Якщо все піди за графіком, нове летовище обіцяють звести приблизно за 2,5 роки.