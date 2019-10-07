Хімічна загроза

07.10.2019 18:45

Сьогодні вдень на вулиці Осіння в Індустріальному районі міста стався витік рідини темно-коричневого кольору з автоцистерни. Попередньо, на проїжджу частину потрапив токсичний хлорид заліза, який використовують у будівництві та під час очистки води. Місце інциденту одразу огородили патрульні. Наслідки аварії й досі ліквідовують рятувальники. У спецодязі та протигазах вони переливають хімікати з пошкодженої цистерни. Для людини хлорид заліза небезпечний. Він викликає подразнення шкіри, серйозні ушкодження очей та алергічні реакції. Цистерна перевозила п’ятнадцять тонн токсичної рідини. Але на вантажівці не було жодних попереджувальних знаків. Чому  зараз з’ясовують правоохоронці.

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