Дізнатися все про війну на Донбасі за пів години

Фільм з дніпровського Музею АТО тепер можна переглянути на будь-якому смартфоні. Стрічку “Дніпро-форпост України” створили ще у 2017-му, а останнім часом автори працювали над її адаптацією для ютуба. Валерія Бовша знає подробиці.

Для повного занурення у події кінострічки її авторИ радять скористатися ось таким кардбордом для смартфону або окулярами віртуальної реальності. Втім, можна обійтись і без них.

Фільм “Дніпро-форпост України” можна завантажити через QR-код. Абсолютно безкоштовно. Для цього необхідно просто навести камеру телефона на знак і перейти за посиланням.

За пів години документальний фільм розкриває всі аспекти жахливої російсько-української війни, що почалася у дві тисячі чотирнадцятому та триває досі. Мова кінострічки – англійська. Адже автори хотіли залучити до перегляду глядачів зі всього світу.

Вперше публіка побачила цей фільм у дві тисячі сімнадцятому році – у кінотеатрі тільки створеного Дніпровського Музею АТО. З того часу документальну картину подивилися понад чверть мільйона відвідувачів музею.

На адаптацію музейної кінострічки для ютуба команда авторів витратила рік. Профінансував створення панорамного фільму Український культурний фонд – виділив чотириста шістдесят тисяч гривень.