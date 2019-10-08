510 гривень штрафу за судака та 340 – за крихітну щучку

08.10.2019 18:49

За останні два тижні рибоохорона спіймала пів сотні браконьєрів. Інспектори переконані – чималі штрафи та активність патрулів роблять свою справу, злочинців все ж меншає. Хоча незаконне риболовство на водоймах області лише цьогоріч спричинило збитків майже на сімсот тисяч гривень. Наш Єгор Ромахло вирушив у патрулювання разом з працівниками рибоохорони аби на власні очі побачити масштаби незаконного вилову.

Робочий день інспекторів рибохорони починається дуже рано. І це навіть не враховуючи нічних патрулювань. Сьогодні ж ми вирушаємо прочісувати водні простори Дніпра у пошуках браконьєрів  разом зі справжніми професіоналами цієї справи.

Починаємо своє полювання на порушників неподалік від Кам’янської ГЕС. Тут розташована база місцевої рибохорони. Далі на катері будемо рухатись за течією  до самого обласного центру.
Дорогою інспектори розповідають про тактику пошуку браконьєрів.

Тож патрульні вирішують перевірити місце, яке зазвичай користується популярністю у браконьєрів. І дійсно  в одній із заводей помічаємо підозрілого чоловіка, який чистить рибу на березі. Однак поряд з ним  жодного знаряддя лову.

Ситуація викликає підозри й співробітники рибоохорони вирішують обшукати найближчі кущі.

Сітка  це вже серйозне порушення. Використовуючи сітку браконьєр виловив усього шість карасів та одного сазана. І тепер заплатить чималий штраф.

“Нараховуються збитки згідно до такс. За одну особу карася – 17 гривень. Один сазан – 306 гривень.”

Однак порушник свою провину не визнає.

Далі рушаємо на ще одне “рибне місце”. Інспектори розповідають  тут браконьєри зазвичай ставлять сітки. Аби їх відшукати у патруля є спеціальне обладнання.

“Проведемо заходи з пошуку знаряддя лову за допомогою тралу.”

Перевіряємо усю заводь  сіток немає. Інспектори пояснюють  останнім часом браконьєрів дійсно поменшало. Припускають, все через збільшення штату рибоохорони та чималенькі штрафи.

“Судак – 510 гривень, карась 17, тарань, плотва 85, окунь 17, щука 340, сом 425.”

У рибалок на човнах патрульні перевіряють гачки на вудках. Максимальна кількість на одну людину  п’ять штук.

Рибалки ж у свою чергу жаліються: скільки гачків не чіпляй  риби все одно немає.

Вже біля Дніпра зустрічаємо промислових рибалок. Їм офіційно дозволено ловити рибу сітками. Однак  обмеження все ж є. Не можна використовувати надто дрібні снасті, аби чіпати малька.

Майже за три години прочісування річки, трапився лише один злісний порушник. Інспекторів така статистика тішить. Однак вже з першого листопада патрульні очікують на збільшення активності браконьєрів  адже риба скупчується у зимувальних ямах. Що зробить її беззахисною жертвою любителів легкої наживи.

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