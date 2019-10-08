510 гривень штрафу за судака та 340 – за крихітну щучку

За останні два тижні рибоохорона спіймала пів сотні браконьєрів. Інспектори переконані – чималі штрафи та активність патрулів роблять свою справу, злочинців все ж меншає. Хоча незаконне риболовство на водоймах області лише цьогоріч спричинило збитків майже на сімсот тисяч гривень. Наш Єгор Ромахло вирушив у патрулювання разом з працівниками рибоохорони аби на власні очі побачити масштаби незаконного вилову.

Робочий день інспекторів рибохорони починається дуже рано. І це навіть не враховуючи нічних патрулювань. Сьогодні ж ми вирушаємо прочісувати водні простори Дніпра у пошуках браконьєрів – разом зі справжніми професіоналами цієї справи.

Починаємо своє полювання на порушників неподалік від Кам’янської ГЕС. Тут розташована база місцевої рибохорони. Далі на катері будемо рухатись за течією – до самого обласного центру.

Дорогою інспектори розповідають про тактику пошуку браконьєрів.

Тож патрульні вирішують перевірити місце, яке зазвичай користується популярністю у браконьєрів. І дійсно – в одній із заводей помічаємо підозрілого чоловіка, який чистить рибу на березі. Однак поряд з ним – жодного знаряддя лову.

Ситуація викликає підозри й співробітники рибоохорони вирішують обшукати найближчі кущі.

Сітка – це вже серйозне порушення. Використовуючи сітку браконьєр виловив усього шість карасів та одного сазана. І тепер заплатить чималий штраф.

“Нараховуються збитки згідно до такс. За одну особу карася – 17 гривень. Один сазан – 306 гривень.”

Однак порушник свою провину не визнає.

Далі рушаємо на ще одне “рибне місце”. Інспектори розповідають – тут браконьєри зазвичай ставлять сітки. Аби їх відшукати у патруля є спеціальне обладнання.

“Проведемо заходи з пошуку знаряддя лову за допомогою тралу.”

Перевіряємо усю заводь – сіток немає. Інспектори пояснюють – останнім часом браконьєрів дійсно поменшало. Припускають, все через збільшення штату рибоохорони та чималенькі штрафи.

“Судак – 510 гривень, карась 17, тарань, плотва 85, окунь 17, щука 340, сом 425.”

У рибалок на човнах патрульні перевіряють гачки на вудках. Максимальна кількість на одну людину – п’ять штук.

Рибалки ж у свою чергу жаліються: скільки гачків не чіпляй – риби все одно немає.

Вже біля Дніпра зустрічаємо промислових рибалок. Їм офіційно дозволено ловити рибу сітками. Однак – обмеження все ж є. Не можна використовувати надто дрібні снасті, аби чіпати малька.

Майже за три години прочісування річки, трапився лише один злісний порушник. Інспекторів така статистика тішить. Однак вже з першого листопада патрульні очікують на збільшення активності браконьєрів – адже риба скупчується у зимувальних ямах. Що зробить її беззахисною жертвою любителів легкої наживи.