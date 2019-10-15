Визволили з трудового рабства

Відбирали документи, запроторювали у бараки, змушували тяжко працювати на полях, а за будь-яку непокору – карали голодом або й навіть побиттям! Три десятки справжніх бранців поліцейські визволили із трудового рабства. Усі жителі Дніпропетровщини, яких під конвоєм змушували обробляти поля одеських фермерів. Як звичайні люди потрапили у полон і що тепер загрожує рабовласникам?

Нікопольчанка Ганна не стримує сліз, адже сьогодні її звільнили зі справжнього полону. Одещина. Овідіопольський район. У цих жахливих аварійних бараках колишньої жіночої колонії за високим парканом у справжньому рабстві понад рік тримали три десятки заручників. Усі жителі Дніпропетровщини – з Нікополя, Покрова та Марганця.

Голодні та залякані. У них відбирали документи та під конвоєм – немов у концтаборі – усіх змушували тяжко працювати на полях місцевих фермерів. За будь-яку непокору карали голодом та навіть побиттям! У трудове рабство люди потрапляли свідомо – через солодкі обіцянки вербувальників.

“Пропонували матеріально незахищеним особам роботу в одеській області, велику заробітну платню та гарний соцпакет, коли ж особи прибували на роботу – вони бачили закритий паркан і їх не випускали. За підозрою у торгівлі людей поліція затримала чоловіка і жінку, які саме і займались вербуванням у трудове рабство.”

Усіх завербованих бранців – копи звільнили. Лише після спецоперації – люди нарешті змогли хоча б нормально поїсти. Організаторів рабського концтабору наразі розшукують. За торгівлю людьми усім фігурантам світить аж до 12 років за ґратами.