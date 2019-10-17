У Дніпрі відбудеться міський Чемпіонат з кінного спорту 

17.10.2019 17:46

А також турнір пам’яті заслуженої працівниці культури Людмили Китаєвої. Вона очолювала Дніпропетровську кінно-воєнну-спортивну школу понад 15 років. Як триває підготовка до змагань  сьогодні бачили мої колеги.

Саме тут на базі спортивної школи олімпійського резерву з кінного спорту і відбудеться міський чемпіонат. Вершники змагатимуться у двох категоріях: виїздці, коли спортсмену потрібно продемонструвати правильність рухів коня на всіх елементах, і у конкурі  тобто, подоланні перешкод верхи на коні.

Загалом у змаганнях візьме участь більше 120-и пар. Аби потрапити на такий чемпіонат потрібно щоденно тренуватися  кажуть учасниці змагань. Але найголовніше знайти підхід до коня, аби він захотів виконувати всі елементи правильно.

Тож сьогодні спортсмени посилено готуються до чемпіонату. Адже його переможці братимуть участь у Кубку України, який відбудеться вже у листопаді.

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