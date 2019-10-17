У Дніпрі відбудеться міський Чемпіонат з кінного спорту 

А також турнір пам’яті заслуженої працівниці культури Людмили Китаєвої. Вона очолювала Дніпропетровську кінно-воєнну-спортивну школу понад 15 років. Як триває підготовка до змагань – сьогодні бачили мої колеги.

Саме тут на базі спортивної школи олімпійського резерву з кінного спорту і відбудеться міський чемпіонат. Вершники змагатимуться у двох категоріях: виїздці, коли спортсмену потрібно продемонструвати правильність рухів коня на всіх елементах, і у конкурі – тобто, подоланні перешкод верхи на коні.

Загалом у змаганнях візьме участь більше 120-и пар. Аби потрапити на такий чемпіонат потрібно щоденно тренуватися – кажуть учасниці змагань. Але найголовніше знайти підхід до коня, аби він захотів виконувати всі елементи правильно.

Тож сьогодні спортсмени посилено готуються до чемпіонату. Адже його переможці братимуть участь у Кубку України, який відбудеться вже у листопаді.