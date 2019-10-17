Нове обладнання для добровільних пожежних загонів Дніпропетровщини

17.10.2019 17:52

П’ять комплектів повного спорядження презентував Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні. До цього європейські сусіди вже провели тренінги з цивільної безпеки для усіх бажаючих об’єднаних громад області, аби ті змогли сформувати повноцінні загони приборкувачів вогню. Як рятувальники з народу оцінили подарунок  дивіться.

Блискучі шоломи, дві пари надсучасного захисного взуття та безліч іншого обладнання. Все це  тепер належить об’єднаним громадам Дніпропетровщини.

“Сьогодні воно передається польською стороною. Досить ефективне, професійне і насамперед досить якісне!”

Пан Володимир вже встиг оцінити якість подарунків та приміряти новеньку форму. Чоловік входить до добровільної пожежної команди Троїцької об’єднаної громади. Розповідає  прийняв рішення стати рятувальником з народу  без вагань.

“Безпека це перш за все в громаді. Коли буде безпечна громада, люди будуть жити, будуть задоволені. Безпечний  це значить захищений. Буде сім’я  буде громада.”

Ціна одного такого комплекту близько п’яти тисяч доларів. Однак це не перший подарунок від поляків. Їхні спеціалісти з цивільної безпеки вже провели тренінги у шести регіонах України. Головна мета  навчити населення віддалених районів самотужки боротися з пожежами та стихійними явищами.

“Таким чином держава може якісно та розумно використовувати ресурси, адже не потрібно витрачати кошти на професійну протипожежну систему.”

Польська сторона впевнена, ця програма з обміну досвіду тільки початок. У планах  продовжити підтримку українців. У тому числі громади Дніпропетровської області.

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