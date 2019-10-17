Нове обладнання для добровільних пожежних загонів Дніпропетровщини

П’ять комплектів повного спорядження презентував Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні. До цього європейські сусіди вже провели тренінги з цивільної безпеки для усіх бажаючих об’єднаних громад області, аби ті змогли сформувати повноцінні загони приборкувачів вогню. Як рятувальники з народу оцінили подарунок – дивіться.

Блискучі шоломи, дві пари надсучасного захисного взуття та безліч іншого обладнання. Все це – тепер належить об’єднаним громадам Дніпропетровщини.

“Сьогодні воно передається польською стороною. Досить ефективне, професійне і насамперед досить якісне!”

Пан Володимир вже встиг оцінити якість подарунків та приміряти новеньку форму. Чоловік входить до добровільної пожежної команди Троїцької об’єднаної громади. Розповідає – прийняв рішення стати рятувальником з народу – без вагань.

“Безпека це перш за все в громаді. Коли буде безпечна громада, люди будуть жити, будуть задоволені. Безпечний – це значить захищений. Буде сім’я – буде громада.”

Ціна одного такого комплекту близько п’яти тисяч доларів. Однак це не перший подарунок від поляків. Їхні спеціалісти з цивільної безпеки вже провели тренінги у шести регіонах України. Головна мета – навчити населення віддалених районів самотужки боротися з пожежами та стихійними явищами.

“Таким чином держава може якісно та розумно використовувати ресурси, адже не потрібно витрачати кошти на професійну протипожежну систему.”

Польська сторона впевнена, ця програма з обміну досвіду тільки початок. У планах – продовжити підтримку українців. У тому числі громади Дніпропетровської області.