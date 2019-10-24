Мало не загинула на власній кухні

У квартирі одного з будинків на житломасиві Північний обвалилася стеля. На щастя, господарка встигла вибігти в іншу кімнату. Мешканці переконані – все через дірявий дах та постійні підтоплення.Комунальні служби відмовляються займатися ремонтом. Мовляв – на капітальні роботи немає грошей. Наш Єгор Ромахло дізнавався – через що руйнується будинок та хто за це має відповідати.

Шматки штукатурки та шпалер розкидані по усій кухні. Ці кадри хазяйка квартири зняла через декілька хвилин після обвалу. Жінка дивом встигла вибігти у коридор – інакше б каміння впало їй на голову.

Лілія розповідає – передумови обвалу були. Квартира на останньому поверсі будинку й вже не один рік її заливають дощі. Ось так, наприклад, виглядає стеля у вітальні.

Аби на власні очі побачити причину підтоплень – ліземо на дах.

На горищах зазвичай темно – однак тут ліхтарики не потрібні. Рясні дірки у шифері пропускають достатньо світла й звісно – усі опади. До того ж через дах проходять труби опалення, які майже не утеплені. І звідси – величезні тепловтрати й чималі рахунки за опалення.

Мешканці будинку із року в рік намагаються достукатись до міськради. Однак від чиновників – лише відписки. комунальники вважають, що стеля у жінки впала сама собою.

У міськраді ж на камеру з нами спілкуватись відмовились. Однак відповіли на офіційний запит. Чиновники запевняють – про ситуацію з будинком знають.

Тобто людям як мінімум доведеться пережити цілий опалювальний сезон — з дахом, від якого лишилося хіба що слово.