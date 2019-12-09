Переважна більшість на пожежі у сільській місцевості. Правоохоронці без роботи також не сиділи. Нетверезі водії та порушники правил дорожнього руху – усього за минулий тиждень поліцейські склали понад дві тисячі адмінпротоколів. Серед кримінальних подій у Дніпрі була кривава бійка. Троє чоловіків вирішували конфлікт стусанами. Один з них дістав ножа та поранив двох інших. Учасника, якому дісталося найбільше, ушпиталили до лікарні з пошкодженими артеріями.

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