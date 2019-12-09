За минулий тиждень – понад дві сотні викликів рятувальників

09.12.2019 18:15

Переважна більшість на пожежі у сільській місцевості. Правоохоронці без роботи також не сиділи. Нетверезі водії та порушники правил дорожнього руху – усього за минулий тиждень поліцейські склали понад дві тисячі адмінпротоколів. Серед кримінальних подій у Дніпрі була кривава бійка. Троє чоловіків вирішували конфлікт стусанами. Один з них дістав ножа та поранив двох інших. Учасника, якому дісталося найбільше, ушпиталили до лікарні з пошкодженими артеріями.

 

Tags: , ,

Інші новини

Задимлення в одному з гуртожитків Дніпра

09.12.2019 18:20

Гніздо розпусти у самому центрі Дніпра

09.12.2019 18:13

Два селища без води

09.12.2019 18:09

Народний контроль за громадським транспортом

09.12.2019 18:03

“Райський сад” очікує на дніпрян вже цими вихідними

09.12.2019 18:01

Зима на дорогах

06.12.2019 18:08