Задимлення в одному з гуртожитків Дніпра

Вночі в одній з дев’ятиповерхівок на вулиці Чернишевського сталося замикання електропроводки у щитовій. Весь перший поверх огорнув їдкий дим. Студентів терміново евакуювали – на місце прибули пожежні. Усі подробиці – у Єгора Ромахло.

Восьма година вечора, гуртожиток технікуму зварювання та електроніки імені Патона. Весь перший поверх охопив густий дим. Більш як двісті студентів поспішають вибігти на вулицю. Комендант згадує минулу ніч із жахом.

Стрес й у студентів. Хоча й мерзнути на вулиці їм довго не довелося.

На першому поверсі гуртожитку досі відчувається їдкий запах гару. Джерелом диму була ось ця щитова. Наразі електрики замінюють в ній згорілі трансформатори. Рятувальники ж доповідають : по факту нічого й гасити не довелося. Однак питання до стану електромереж у будівлі — є.

Наразі ж гуртожиток повністю відключено від електропостачання. Повернути світло планують після ремонту щитової.