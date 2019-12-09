Гніздо розпусти у самому центрі Дніпра

Бордель організаторки незаконного бізнесу облаштували в орендованих квартирах. У приміщеннях пройшли обшуки. Поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.Також у квартирах перебували й три організаторки та дев’ять жінок, що надавали інтимні послуги. Як з’ясувалось, борделі підшуковували клієнтів та приймали замовлення через Інтернет. За годину послуг чоловіки платили від вісімсот до кількох тисяч гривень. З них більшу частину дівчата віддавали сутенеркам. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

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