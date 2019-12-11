Зоополіція та субсидія на корм для котиків.

11.12.2019 16:24

Такі ідеї сьогодні озвучили любителі тварин меру Дніпра Борису Філатову. Міський голова запросив зоозахисників до сесійної зали, аби разом відшукати шляхи подолання проблеми безхатніх тварин. Що з цього вийшло – бачили наші кореспонденти.

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