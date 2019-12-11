Зоополіція та субсидія на корм для котиків.

Такі ідеї сьогодні озвучили любителі тварин меру Дніпра Борису Філатову. Міський голова запросив зоозахисників до сесійної зали, аби разом відшукати шляхи подолання проблеми безхатніх тварин. Що з цього вийшло – бачили наші кореспонденти.

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