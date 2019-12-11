Mіські новини Зоополіція та субсидія на корм для котиків. 11.12.2019 16:24 Такі ідеї сьогодні озвучили любителі тварин меру Дніпра Борису Філатову. Міський голова запросив зоозахисників до сесійної зали, аби разом відшукати шляхи подолання проблеми безхатніх тварин. Що з цього вийшло – бачили наші кореспонденти.https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/12/zoo.mp4 Tags: Дніпро, зоозахисники, міська радаПродовжити читанняУперед Близько300 дніпрян щозими звертаються до лікарень з обмороженнямиНазад Затримали двох підозрюваних в озброєних пограбуваннях Інші новини Mіські новини Обережно, інтернет-аферисти! 11.12.2019 16:29 Mіські новини Дій проти насильства! 11.12.2019 16:28 Mіські новини Щорічно на планеті реєструють 10 млн випадків захворювань на туберкульоз 11.12.2019 16:26 Mіські новини Затримали двох підозрюваних в озброєних пограбуваннях 11.12.2019 16:25 Mіські новини Близько300 дніпрян щозими звертаються до лікарень з обмороженнями 11.12.2019 16:21 Mіські новини “Тарифна” новина 10.12.2019 18:58