Рятувальники Дніпра б’ють на сполох: в місті – величезні проблеми із доступом до води. Тож якщо станеться масштабна пожежа – гасити її буде просто нічим! Жахлива трагедія в Одесі оголила цілу низку труднощів в роботі українських надзвичайників. Сьогодні в ефірі – другий сюжет про пожежну безпеку області. Увага на екрани!

Дніпровські рятувальники демонструють як працюють під час пожежі. Перш за все спецтехніку під’єднують до пожежного гідранта. Рахунок йде на секунди!

Це так важливо, бо без доступу до води вже за 5-7 хвилин багатотонна цистерна спорожніє. Й гасити полум’я буде нічим. В якому стані знаходяться гідранти у Дніпрі? Вирушаємо в рейд. Перша точка – житломасив “Тополя-2”.

Поруч – дитячий садочок. Цей гідрант до нього найближчий. І він несправний!

Ми намагаємося накрутити пожежний гідрант, але бачимо, що він не накручується. Бо різьба для постановки на пожежний гідрант відсутня.

Далі по вулиці знаходиться ще один – поблизу школи. Та навіть відкрити кришку люка тут неможливо.

Й такі проблеми не тільки у спальних районах. Ось – самісінький центр міста, вулиця Короленка.

На перехресті поруч – ще один. На нього навіть вдається встановити пожежну колонку, проте води немає.

Дніпряни обурені.

У ДСНС наводять тривожні результати перевірок. В Дніпрі понад 3 тисячі вуличних пожежних гідрантів, більш як вісімсот п’ятдесят з них – несправні. А майже половину взагалі – важко знайти – бракує покажчиків. Та й ті що є – намальовані звичайною фарбою, а мають бути світловідбивними.

Рятувальники пояснюють: усі гідранти міста знаходяться на балансі “Дніпроводоканалу”. Комунальників неодноразово просили привести їх до ладу, проте марно. В самому ж КП – скаржаться: на ремонт старих мереж бракує коштів.

Цьогоріч Дніпроводоканалу вдалося закупити усього 95 нових пожежних гідрантів – трохи більше як за мільйон гривень. Наступного року, кажуть, на це з міського бюджету виділять не набагато більше – мільйон вісімсот. Отож, залишається сподіватися на те, що міськрада перегляне свою позицію вже 2021-го.