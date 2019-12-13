Таким називають основний фінансовий документ Дніпропетровщини на двадцятий рік. Сьогодні його схвалили депутати обласної ради. За умови оптимізації та економії наступного року в містах та районах обіцяють навіть збільшити кількість відремонтованих доріг та будівництво шкіл і лікарень. З’явилися у бюджеті й нові соціальні статті. Докладно про це — далі.

Основне джерело надходжень до бюджету Дніпропетровщини – податки на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств та рента за видобування корисних копалин. До власних коштів області додаються трансферти з державного бюджету. Загалом це – 10,5 млід гривень. Цьогоріч бюджет становив 18,4 млрд гривень.

Зменшення сталося через зміну схеми фінансування соціальних пільг, освіти та закладів охорони здоров’я. Однак, бюджет 2020 визнають реальним до виконання. На 2,5 мільярди профінансована освіта. Передбачене технічне оснащення лікарень області, як того вимагає Національна служба здоров’я. Вдвічі збільшена субвенція на реконструкцію та будівництво доріг — вона становить мільярд 37 мільйонів. Обіцяють вирішити й багаторічні комунальні питання.

На наступний рік в області заплановано відновлення сімох лікарень, стільки ж садочків й 20-ти шкіл. Та головний інфраструктурний проєкт — то будівництво аеропорту у Дніпрі. Воно має розпочатися вже влітку.

В обласній раді та держадміністрації твердять про наміри розпорядитися бюджетом якомога ефективніше. Так, на 60 мільйонів скорочені видатки на утримання органів влади.

Хоча схвалення бюджету було головним питанням сесії, депутати також винесли ще одне важливе рішення. Проголосували за передачу міських та районних лікарень безпосередньо тим громадам, де вони обслуговують населення.