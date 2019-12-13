Людина-епоха, конструктор ракетно-космічної техніки, почесний громадянин Дніпра. Усе життя чоловік присвятив освоєнню космосу. Представляв Україну в міжнародних проєктах. Віддати йому останню шану прийшли сотні людей.Володимиру Команову йшов 82 рік. Своє життя людина-легенда присвятила ракетобудуванню — був директором української програми “Морський старт”, брав участь у розробках та випробовуваннях ракетних комплексів “Зеніт”, “Циклон -2, 3” та інших. Отримав звання Героя України, заслуженого машинобудівника, члена-кореспондента Міжнародної академії астронавтики та багато інших відзнак. А для своєї сім’ї він був просто чоловіком, батьком, дідусем.

Володимир Геннадійович із життя пішов стрімко. Кажуть: забрала хвороба. Це стало несподіванкою і для сім’ї, і для друзів.

Попрощатися з Володимиром Комановим прийшли сотні колег. Деякі пліч-о-пліч з ним працювали на користь вітчизняного ракетобудування. Інші — вчилися у видатного майстра. Кажуть: навіть на пенсії він не переставав цікавитися роботою.

Все свідоме життя Володимир Команов віддав ракетобудуванню. Колеги та рідні обіцяють — його неоціненний вклад у підкорення космосу ніколи не стане забутим.