Як не забути національні особливості та розвивати сучасний танок, враховувати новітні тенденції та зберігати традиції. Обговорити це до нашого міста приїхали викладачі та хореографи з усіх областей України. Подробиці у наступному сюжеті.

Розвивати національну хореографію, виховувати у танцюристів повагу до народних джерел, кажуть у національній спілці хореографів, їхня головна мета.

Ініціатор проведення хореографічного семінару – дніпропетровський коледж культури і мистецтв. У його скарбниці багато престижних нагород з Міжнародних фестивалів.

Візитівка ансамблю “Горицвіт” – український гопак. Він завжди дивує глядачів виром емоцій.

Студентка коледжу Дар’я Войтенко змалечку мріяла стати журналістом або хореографом. Та врешті обрала танцювальний шлях. Себе знайшла у поєднанні класичного та народного танців, яке практикує ансамбль “Подих”.

Обмін досвідом, теорією та практичними напрацюваннями перетворив семінар на великий творчий концерт. Виступали як дніпряни, так і гості міста.

Семінар вийшов за межі коледжу культури і мистецтв на велику сцену палацу Металургів і залишив відвідувачам не тільки корисні, а й приємні спогади.