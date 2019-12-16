У Дніпрі презентували нове оформлення для тролейбусів

16.12.2019 17:50

Нове оформлення для тролейбусів лазурове, із зображенням символіки міста. В середині ж різнокольорова навігація для зручності пасажирів. У планах оформлення в єдиному стилі усього громадського транспорту. Червоний колір  для трамваїв, а жовтий  для автобусів. Усі подробиці за мить.

Ось це  новий тролейбус. Зроблений у Білорусі, зібраний на Південмаші. І вже у Дніпрі над його оформленням працювали майже три місяці.

Ззовні тролейбус оформлюють у лазуровий колір. Всередині ж зробили різнокольорову навігацію — інформацію для пасажирів.

Поручні пасажири мають бачити за будь-якого освітлення. Тому вони яскраво-жовті. Для зручності пасажирів у тролейбусі є місця для візків і навіть usb-порт. Переваги кермування новим тролейбусом вже оцінив Сергій.

Зараз таких лазурових красенів на маршрутах міста всього шість. Це перша партія з тринадцяти тролейбусів, придбаних за контрактом з Європейським Банком реконструкції та розвитку. Наступного року надійдуть ще 32. Вони теж будуть у новому дизайні. Зараз команда фахівців працює над оформленням для дніпровських трамваїв. Відомо, що ззовні вони будуть червоними.

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