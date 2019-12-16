Учасники одного з гаражних кооперативів на вулиці Миколи Руденка бояться, що зовсім скоро їхні автівки можуть опинитися під завалами. Адже гаражі знаходяться прямісінько у Рибальській балці, де такі явища не рідкість. У сусідньому кооперативі вісім років тому саме через рух ґрунтів вже було зруйновано п’ятнадцять гаражів. У ситуації розбирався наш Єгор Ромахло.

Розкидані бетонні плити упереміш з багном. Цей прохід на території одного з гаражних кооперативів на вулиці Миколи Руденка — тепер майже заблокований.

Юрій — власник одного з гаражів у цьому районі. Чоловік розповідає : усі учасники кооперативу не на жарт налякані “першою ластівкою” ґрунтового зсуву.

На можливість масштабного зсуву, кажуть, вказує й вода, що постійно збирається у гаражах людей.

Ще один “сюрприз” у випадку зсуву ґрунту чекає на учасників кооперативу прямісінько на краю балки.

Рятувальники ж пояснюють — цей район, а саме Рибальська балка, має сумну історію. З 95-го року тут вже сталося п’ять масштабних зсувів ґрунту. Все через відсутність водовідвідної системи.

Та рятувальники запевняють: панікувати власникам гаражів ще зарано. Адже у тому, що люди сприйняли як доказ неминучого лиха, природа не винувата.

Отже, радять учасникам кооперативу шукати вандалів, які змусили людей нервувати. Однак, через відсутність системи ливнівок, загроза зсуву залишається. Тож власники гаражів звернулись до міськради, аби там допомогли з облаштуванням системи зливовідводів. Відповіді від чиновників поки — немає.