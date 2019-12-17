Ніно Ротта, Россіні, Брамс – цього разу звучала музика, яка дарує настрій. Та було дещо головне, що й створило атмосферу на концерті. Про це – дивіться далі.

Що може підняти настрій, зігріти цими зимовими днями? У шанувальників класики є свій рецепт.

На концерт камерного оркестру імені Гаррі Логвина “Времена Года” поспішають давні друзі цього колективу.

Зі сцени лунали й слова подяки від художнього керівника. Зокрема, програмі “Культурна столиця”. Були й розповіді про композиторів та їхні твори та згадка про те, як колись Нью Йорк готувався до прем’єри опери Россіні. Тоді центр міста був буквально засипаний апельсинами.

Решту до цікавих історій додала сама музика. Концерт розпочався із твору великого італійського композитора Ніно Ротта.Це музика, що народжує світлі спогади й дарує сильні емоції. За допомогою прекрасних виконавців.

Потім був і Джакомо Россіні. Його рідкісна й віртуозна соната до-мажор для струнних.

І якщо перше відділення концерту було італійським, друге, завдяки Йоганну Брамсу, стало німецьким. Але теж не менш яскравим.

“Временам года” вдалося подарувати яскравий настрій своїй публіці. тож їм залишилося зберегти його до весняних концертів.