Ще наприкінці серпня у Дніпрі прямо на пішохідному переході автівка збила дев’ятнадцятирічну дівчину. Вона отримала травми несумісні з життям. Батьки переймаються, що водій може уникнути покарання. Судові засідання вже декілька разів переносили за невідомих причин. І ось, нарешті, справа зрушила з місця.

Величезна швидкість та потужний удар. На цих кадрах зафіксовано момент аварії, що сталася наприкінці серпня на одній з ділянок проїзду Олександра Гальченко. Удар був такої сили, що дівчину відкинуло на декілька метрів.

Постраждалу одразу забрали до лікарні Мечникова. Їй діагностували відкриту черепно-мозкову травму, численні перелами та забої.

І майже через чотири місяці після трагедії – відбулося перше судове засідання. Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення та виплата моральної компенсації батькам Дар’ї.

Однак сьогодні суд лише затвердив позов батьків дівчинки. Слухання ж по факту справи відбудеться вже цієї п’ятниці. Журналісти 11 телеканалу стежитимуть за перебігом засідань.