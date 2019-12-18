Перше судове засідання — майже за чотири місяці після ДТП

18.12.2019 18:07

Ще наприкінці серпня у Дніпрі прямо на пішохідному переході автівка збила дев’ятнадцятирічну дівчину. Вона отримала травми несумісні з життям. Батьки переймаються, що водій може уникнути покарання. Судові засідання вже декілька разів переносили за невідомих причин. І ось, нарешті, справа зрушила з місця.

Величезна швидкість та потужний удар. На цих кадрах зафіксовано момент аварії, що сталася наприкінці серпня на одній з ділянок проїзду Олександра Гальченко. Удар був такої сили, що дівчину відкинуло на декілька метрів.

Постраждалу одразу забрали до лікарні Мечникова. Їй діагностували відкриту черепно-мозкову травму, численні перелами та забої.

І майже через чотири місяці після трагедії  відбулося перше судове засідання. Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення та виплата моральної компенсації батькам Дар’ї.

Однак сьогодні суд лише затвердив позов батьків дівчинки. Слухання ж по факту справи відбудеться вже цієї п’ятниці. Журналісти 11 телеканалу стежитимуть за перебігом засідань.

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