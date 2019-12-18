На останній цьогорічній сесії депутати вимушені були розглянути кілька непопулярних рішень. Стосовно об’єднання лікарень у Дніпрі впродовж останнього місяця точиться активна дискусія. Батьки дітей із важкими патологіями непокояться, що їм ніде буде отримати кваліфіковану допомогу. Що ж вирішили міські обранці, розхкаже Марина Дудник.

Приєднати другу дитячу лікарню до шостої. Міську п’ятнадцяту – до шістнадцятої, а першу – до дев’ятої. Міська влада називає це створенням сучасних медичних центрів. Персоналу обіцяють зберегти робочі місця , хоча це й не стосується адміністрації. Питання оптимізації медзакладів не вдалося погодити у кулуарах. Тож дискусія вийшла у сесійну залу.

Пояснення надала голова профільної депутатської комісії Євгенія Дитятковська. Вона заявила: таке об’єднання надасть можливість зекономити 30 мільйонів. Але це не основна ціль реорганізації. Медичні заклади потрібно укрупнити, щоб зміцнити їхню матеріальну базу. Тоді місту залишиться дооснастити 4 лікарні, а не 8. Зробити це мають через реформування другої ланки медицини. Адже невдовзі лікарні фінансуватиме Національна служба здоров’я України.

Депутати зрештою прийняли рішення про реорганізацію восьми лікарень – у чотири. Але з зауваженням: зберегти робочі місця для медичного персоналу. Ще одним непростим питанням стало збільшення ставки земельного податку для землекористувачів, у яких більше ніж 0,9 гектара. Таких великих компаній у місті не більше двадцяти.

Депутати погодилися із такими аргументами. Також сесія дозволила продавати через Прозорро більш як двадцять комунальних приміщень. Цьогоріч такі торги принесли у міський бюджет 25 мільйонів гривень. Й наостанок депутати одноголосно проголосували, щоб актору та режисеру театру “Крик” Михайлу Мельнику надали звання почесного громадянина Дніпра.