День святого Миколая

19.12.2019 17:44

Сьогодні християнський світ відзначає День святого Миколая. За традицією в ніч на 19-те грудня він залишає слухняним дітям подарунки під подушкою. Також він відомий своїми дивами та милосердям.Сьогодні малеча з різних куточків нашої області приїхала на казкову виставу “Снігова королева”. Це діти із соціально вразливих сімей. Всього в Оперному театрі їх зібралося понад тисячу. Кожен отримав свій солодкий подарунок від святого Миколая. Не забув чудотворець і про маленьких пацієнтів першої міської лікарні. Разом з медперсоналом він влаштував малечі справжнє свято. Дивіться.

Tags: , ,

Інші новини

Індустріальний парк та проєкти з перероблення сміття

19.12.2019 17:47

Вітали переможців конкурсу стартапів

19.12.2019 17:46

Журналісти 11-го наряджали ялинку разом з мером

19.12.2019 17:41

Новорічні дерева – у подарунок

19.12.2019 17:39

У передчутті новорічних казок

19.12.2019 17:37

Перше судове засідання — майже за чотири місяці після ДТП

18.12.2019 18:07