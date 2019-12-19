Сьогодні християнський світ відзначає День святого Миколая. За традицією в ніч на 19-те грудня він залишає слухняним дітям подарунки під подушкою. Також він відомий своїми дивами та милосердям.Сьогодні малеча з різних куточків нашої області приїхала на казкову виставу “Снігова королева”. Це діти із соціально вразливих сімей. Всього в Оперному театрі їх зібралося понад тисячу. Кожен отримав свій солодкий подарунок від святого Миколая. Не забув чудотворець і про маленьких пацієнтів першої міської лікарні. Разом з медперсоналом він влаштував малечі справжнє свято. Дивіться.

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