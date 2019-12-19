Журналісти 11-го наряджали ялинку разом з мером

19.12.2019 17:41

Святий Миколай приходить. Саме з цього дня і починається період новорічних та різдвяних свят. В оселях з’являються ялинки. Господарі дістають пакунки зі святковими іграшками, ретельно обирають — які з них прикрасять лісову красуню цього разу. Знімальна група 11 каналу долучилася до такої новорічної традиції не аби де, а у заміському будинку міського голови. Борис Філатов показав сімейні раритети, розкрив страшну сімейну таємницю та розказав — що ж Дніпро отримало цього року у подарунок.

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