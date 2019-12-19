У Дніпрі приватний підприємець Сергій віддає ялинки задарма. Та лише тим, хто цього дійсно потребує. Торік він віддавав непродані до Нового року дерева. Цьогоріч вже почав свою благодійну акцію напередодні свят. Дивіться

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