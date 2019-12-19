Mіські новини Новорічні дерева – у подарунок 19.12.2019 17:39 У Дніпрі приватний підприємець Сергій віддає ялинки задарма. Та лише тим, хто цього дійсно потребує. Торік він віддавав непродані до Нового року дерева. Цьогоріч вже почав свою благодійну акцію напередодні свят. Дивітьсяhttps://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/12/elki.mp4 Tags: благодійність, Дніпро, ялинкиПродовжити читанняУперед У передчутті новорічних казокНазад Журналісти 11-го наряджали ялинку разом з мером Інші новини Mіські новини Індустріальний парк та проєкти з перероблення сміття 19.12.2019 17:47 Mіські новини Вітали переможців конкурсу стартапів 19.12.2019 17:46 Mіські новини День святого Миколая 19.12.2019 17:44 Mіські новини Журналісти 11-го наряджали ялинку разом з мером 19.12.2019 17:41 Mіські новини У передчутті новорічних казок 19.12.2019 17:37 Mіські новини Перше судове засідання — майже за чотири місяці після ДТП 18.12.2019 18:07