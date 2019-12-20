У Підгородному з нуля створили інноваційний реабілітаційний центр. Його спеціалісти займатимуться з малечею будь-якого віку. Реабілітологи, педіатри, психологи – усі вони допоможуть дітям з порушеннями нервової системи підготуватись до дорослого життя. На відкритті побували й наші кореспонденти.

Ось так, крок за кроком, семирічна Мар’яна вчиться ходити після чималої кількості важких операцій. Її мати розповідає: відкриття реабілітаційного центру у їньому місті – як подарунок небес.

До вподоби нові тренажери та вправи й Мар’янці. Дівчинка вже очікує, коли центр запрацює на повну потужність.

У цій та ще декількох залах проходитимуть заняття з лікувальної фізкультури. Кожна дитина матиме власного реабілітолога, який слідкуватиме за її успіхами.

Окрім реабілітологів діти займатимуться з логопедами. Їх стан контролюватимуть неврологи та педіатри. Весь перший поверх центру виділено під інклюзивну освіту. Тут малечу готуватимуть до життя у соціумі.

Засновники центру запевняють – закладів з подібним інноваційним підходом до реабілітації та соціалізації дітей з інвалідністю у області немає. Методи роботи були перейняті у колег із західної України. Спеціалістів, які тут працюватимуть, теж навчали у Львові.

Центр реабілітації було створено за кошти місцевих бізнесменів та передано на баланс одному з благодійних фондів. Для подальшого фінансування планують залучати спонсорів.

Загалом навчально-оздоровчий заклад зможе приймати півтори сотні дітей на місяці. Один курс реабілітації триватиме два тижні. Повноцінно працювати центр розпочне після новорічних свят.