Засідання по резонансній справі Цаценка знову перенесли

24.12.2019 18:45

Сьогодні суд оголосив перерву через відсутність одного з адвокатів постраждалої сторони. Нагадаємо, два роки тому Олексій Цаценко за кермом легковика влетів у електроопору. Тоді загинув пасажир автівки відомий політтехнолог Сергій Лященко. В крові Цаценка знайшли алкоголь. Подробиці із зали суду – далі.

Засідання розпочинається із перевірки явки. На ньому мали б допитати потерпілу сторону, родичів загиблого Сергія Лященко. Проте у залі немає одного з їхніх захисників.

Прокурор підтримує позицію потерпілих.

А от адвокат обвинувачуваного Цаценка вважає, що таким чином сторона потерпілих затягує розгляд справи.

Оголошується перерва. Судова тяганина триває вже понад 2 роки. Влітку 2018-го суд виніс Цаценко вирок – 6 з половиною років позбавлення волі за вчинення смертельної ДТП. Проте адвокати підсудного подали апеляцію, бо частково не збереглися аудіозаписи попередніх засідань. Й вирок скасовували. Тепер триває повторний розгляд справи – усе із самого початку.

Наступне засідання заплановане аж на 27 січня.

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